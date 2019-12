Sebastian Santana (24) weiß, wie der Hase läuft! Der Unternehmer kickte in seiner Jugend gegen heutige Nationalspieler wie beispielsweise Thilo Kehrer (23) oder Leroy Sané (23). Aus dieser Zeit stammt auch das exzellente Netzwerk des BWL-Studenten, denn aus früheren Gegenspielern wurden Kunden. Mittlerweile hat der 24-Jährige nämlich die Seiten gewechselt und ist nicht mehr selbst Fußballer, sondern managt Reisen für sie. Sebastian verriet Promiflash nun, was für Bedürfnisse ein Profi-Kicker im Urlaub hat.

Nachdem er vor ein paar Jahren erstmals für einen befreundeten Spieler einen Urlaub organisiert hatte, entwickelte sich die Geschäftsidee für seine Agentur XPAS Traveling Service ziemlich schnell: "In der Regel kommen die Jungs auf mich zu und fragen, wo sie hinkönnen oder haben manchmal auch konkrete Vorstellungen." Dabei kümmert sich das einstige Sturm-Talent um Flüge, Autos, die Unterkunft und sämtliche Sonderwünsche seiner Klienten. Deshalb reist er hin und wieder mit und spielt auch vor Ort den Reiseleiter. "Natürlich soll es meistens ein bisschen luxuriös und extravagant sein. Manchen ist das hingegen gar nicht so wichtig. Das ist sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich habe ich dafür ein recht gutes Gefühl", stellte er weiter klar.

Viele Profis wollen sich in der wenigen Freizeit, die sie haben, nicht mit der aufwendigen Planung beschäftigen, die es für solche Trips nun mal braucht. Eines wird bei Sebastian aber besonders großgeschrieben: Diskretion. Deshalb verrät er auch nicht, welche Stars genau zu seinem Kundenkreis gehören. Abgeschiedenheit und Exklusivität gilt auch für die Locations, in der die Spieler ihre Ruhe haben wollen. "Auf Ibiza ist aber sowieso die halbe Bundesliga. Deswegen ist das da nicht so tragisch. Dort haben sie nämlich trotzdem ihre Privatsphäre", erklärte das angehende Male-Model im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / santastic95 Sebastian Santana, Urlaubs-Berater und Model

Instagram / santastic95 Sebastian Santana in Prag

Instagram / santastic95 Sebastian Santana in Los Angeles, Juni 2019

