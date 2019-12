Für Eddie Murphy (58) könnte das Jahr 2019 wohl nicht besser enden! In den vergangenen Jahren ist es etwas stiller um den Filmstar geworden. Große Erfolge an den Kinokassen blieben meistens aus. Vor einigen Monaten feierte er aber sein Comeback mit dem Netflix-Streifen "Dolemite Is My Name". Jetzt kann sich Eddie über ein ganz besonderes Karriere-Highlight freuen: Er bekommt eine Auszeichnung für sein Lebenswerk!

Am 12. Januar 2020 werden zum 25. Mal die Critics' Choice Awards verliehen. Wie in einer Pressemitteilung jetzt schon bekannt gegeben wurde, wird der 58-Jährige dort für seine fast 40-jährige Film- und Fernsehkarriere ausgezeichnet. Demnach sei Eddie der "kommerziell erfolgreichste afroamerikanische Schauspieler" aller Zeiten. Mit ein bisschen Glück wird der zehnfache Vater bei der Preisverleihung sogar mit zwei Trophäen nach Hause gehen. Er ist zusätzlich als bester Schauspieler für seine Rolle in "Dolemite Is My Name" nominiert.

2019 hielt für Eddie noch ein besonderes Karriere-Jubiläum bereit. Einer seiner erfolgreichsten Filme, "Beverly Hills Cop", wurde im Dezember 35 Jahre alt. Was haltet ihr davon, dass Eddie eine Auszeichnung für sein Lebenswerk bekommt? Stimmt ab!

