Flirtet Marcus Jordan nun etwa mit Eddie Murphys Ex-Frau?

Marcus Jordan (33) und Nicole Mitchell Murphy (56) wurden am vergangenen Freitag in Miami bei einer exklusiven Party zusammen gesehen. Der Sohn der Basketball-Legende Michael Jordan (61) scheint nach der turbulenten Trennung von Larsa Pippen (50) sein Singleleben in vollen Zügen zu genießen. Auf DJ Khaleds (49) We the Best Foundation x Jordan Golf Classic Feier turtelte Marcus ausgelassen mit Nicole, der Ex-Frau von Eddie Murphy (63). Aufnahmen, die The Shade Room vorliegen, zeigen die beiden lachend und sehr vertraut miteinander.

Damit nicht genug: Nach dem Golf-Event zog es Marcus und Nicole in den bekannten Club E11EVEN, wo sie wohl bis sechs Uhr morgens tanzten und feierten. Augenzeugen berichteten gegenüber Daily Mail, dass die Chemie zwischen den beiden spürbar gewesen sei und sie sichtlich Spaß miteinander gehabt hätten. Für Nicole ist dies der erste öffentliche Auftritt mit einem neuen Begleiter, seit sie im März den Verlust ihres Partners Warren Braithwaite verkraften musste, der an Krebs verstarb. Marcus hingegen scheint nach der turbulenten Beziehung mit Real Housewives of Miami-Star Larsa bereit für neue Abenteuer zu sein.

Die Hintergründe der beiden könnten kaum unterschiedlicher sein. Nicole war von 1993 bis 2006 mit Eddie Murphy verheiratet und hat mit ihm fünf Kinder. Trotz der Scheidung pflegen sie ein freundschaftliches Verhältnis und kümmern sich gemeinsam um ihre Sprösslinge. Nach Warrens Tod, mit dem sie zuvor zwei Jahre liiert war, fand das Model Trost in der Familie. Marcus ist im Rampenlicht aufgewachsen. Seine Beziehung zu Larsa Pippen, der Ex-Frau von NBA-Star Scottie Pippen (59), sorgte für Schlagzeilen, insbesondere da Papa Michael öffentlich seine Missbilligung ausdrückte. Nun scheint Marcus nach vorne zu schauen und neue Bekanntschaften zu knüpfen.

Getty Images Eddie Murphy und seine Ex-Frau Nicole mit den Kindern Miley, Shayne und Brea, Oktober 2002

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan, 2023

