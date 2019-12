Eddie Murphy dürfte alle Hände voll damit zu tun haben, seinen zehn Kindern gerecht zu werden. Während manche Väter bereits Probleme haben, ein oder zwei Kinder in Schach zu halten, hat der Hollywood-Schauspieler seine Rasselbande aber offenbar gut im Griff – und sogar noch Spaß dabei. Das zumindest behauptet Eddie (58) selbst, der seit 2012 mit der 18 Jahre jüngeren Schauspielerin Paige Butcher (40) liiert ist.

In der Show von TV-Host Ellen DeGeneres (61) erzählte der Schauspieler, wie glücklich er sei, so viele Kinder zu haben. Doch das Feedback der Menschen um ihn herum sei über die Jahre recht gemischt gewesen – vor allem hätten sich die Meinungen zu seiner Lebenssituation, je nachdem, ob sie von Frauen oder Männern kamen, unterschieden. “Männer sehen mich an, als wäre ich verrückt”, sagte er zu Talkmasterin Ellen. “Und Frauen finden, dass das irgendwie sexy ist, denke ich.”

Seine zehn Kids hat Eddie von fünf verschiedenen Frauen. Im November 2018 kam der jüngste Spross der Filmlegende und seiner Freundin Paige zur Welt. Zusammen haben die beiden auch die dreijährige Izzy. Der 30-jährige Eric ist das Kind von ihm und Paulette McNeeley. Fünf Kinder hat er mit seiner Ex-Frau Nicole Mitchell Murphy (51): Bria, Miles, Shayne, Zola und Bella. Mit Tamara Hood hat er den 29-jährigen Christian, mit Spice Girl Mel B (44) die 12-jährige Angel.

Getty Images Paige Butcher und Eddie Murphy, September 2019

Getty Images Eddie Murphy (r.) und einer seiner Söhne bei einem Basketballspiel

Getty Images Eddie Murphy mit fünf seiner Kinder sowie seiner Ex-Frau Nicole, Mai 2004

