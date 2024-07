Süße News: Eddie Murphy und Paige Butcher sind verheiratet!

Jetzt ist es also wirklich offiziell: Eddie Murphy (63) und Paige Butcher (45) sind den Bund der Ehe eingegangen! Das Paar, das sich im September 2018 verlobt hatte, gab sich am 9. Juli während einer kleinen und privaten Zeremonie in Anguilla, umgeben von Familien und Freunden, das Jawort. Wie Fotos zeigen, die People vorliegen, sahen der Schauspieler und das australische Model dabei umwerfend aus: Eddie trug einen weißen Anzug, während seine Liebste in einem mit Spitze verzierten Korsettkleid strahlte.

Erst kürzlich wurde spekuliert, ob die beiden schon heimlich geheiratet hatten. In einer Folge des "New York Times' The Interview"-Podcasts machte der Comedian nämlich verdächtige Andeutungen. "Meine Ehefrau und ich sehen uns all diese Sendungen an, die Gesangswettbewerbe und so weiter", erzählte er. Dabei war es vor allem die Bezeichnung seiner Verlobten, die Zuhörer aufhorchen ließen. Doch dabei blieb es nicht. "Ich bin so unmodern [...]. Ich frage meine Frau: 'Wer ist diese Person?' Sie sagt dann: 'Oh, das ist dieser und jener'", plauderte er weiter. Wie jetzt bekannt wird, waren Eddie und Paige zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet – sie standen aber kurz davor!

Der 63-Jährige und seine Liebste gehen nun schon mehr als ein Jahrzehnt zusammen durchs Leben, denn sie lernten sich 2012 kennen und lieben. Nach vier Jahren Beziehung kam dann Töchterchen Izzy auf die Welt und kurz nach ihrer Verlobung 2018 machte Sohn Max ihre Familie komplett. Und allem Anschein nach sind der "Beverly Hills Cop"-Star und Paige noch so verliebt wie am ersten Tag. Nachdem Eddie seiner Partnerin auf einem roten Teppich 2020 etwas ins Ohr geflüstert hatte, offenbarte er gegenüber Extra: "Ich habe ihr gesagt, wie wunderbar sie aussieht." Daraufhin äußerte sich auch die mittlerweile 44-Jährige zu Wort. "So etwas sagt er eigentlich die ganze Zeit. Er ist sehr, sehr süß und romantisch", schwärmte sie.

Paige Butcher und Eddie Murphy, November 2023

Paige Butcher und Eddie Murphy bei den Academy Awards 2015

