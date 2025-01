Diese Filmrolle würde Eddie Murphy gerne rückgängig machen

Eddie Murphy (63) hat kürzlich über einen Film gesprochen, den er nur wegen des Geldes angenommen hat. In der Militärkomödie "Angriff ist die beste Verteidigung" von Regisseur Willard Huyck spielte er 1984 an der Seite von Dudley Moore und Kate Capshaw. Der Film wurde ein Mega-Flop, sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum, mit nur 13 Prozent positiven Bewertungen auf Rotten Tomatoes. Wie Eddie selbst in der Comedy-Show "Saturday Night Live" verriet, war seine Motivation klar: "Ich habe das Drehbuch gelesen und es war schrecklich. Aber dann habe ich den Gehaltsscheck gesehen." Für Eddie war dieser Dreh nur eine lukrative Entscheidung, die er heute lieber rückgängig machen würde.

In der Blütezeit seiner Karriere, zwischen Kassenschlagern wie "Die Glücksritter" und "Beverly Hills Cop", überraschte dieser Fehltritt in seiner Filmografie viele. In den 1980er Jahren war er ein absoluter Star und prägte das Comedy-Genre in Hollywood. Doch "Angriff ist die beste Verteidigung" fiel in eine andere Liga: Die Kritiken waren verheerend, dem Publikum gefiel der Film nicht, und auch an den Kinokassen konnte er nicht überzeugen. Lange Zeit galt er als einer der schwächsten Punkte in Eddies Karriere, die später, vor allem in den 2000er Jahren, noch weitere Tiefpunkte erreichen sollte. Doch Eddie war nie um eine selbstkritische Antwort verlegen – er bezeichnete den Film selbst als "schlechtesten Film, der jemals gedreht wurde".

Privat hat sich Eddie mehrmals als Familienmensch gezeigt. Mit zehn Kindern aus verschiedenen Beziehungen – darunter Schauspielerin und Model Nicole Mitchell, mit der er fünf Kinder hat – liegt ihm vor allem die Erziehung am Herzen. Trotz der Höhen und Tiefen in seiner Karriere hat er stets betont, dass er versucht, seinen Kindern Werte und Bodenständigkeit zu vermitteln. Schon früh wurde Eddie durch die Comedy-Sendung "Saturday Night Live" berühmt, aber es sind wohl vor allem seine Fans, die ihn bis heute trotz seiner Kritikerlieblinge und Flops gleichermaßen für seinen Humor und sein Talent lieben.

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler

Getty Images Eddie Murphy und seine Ex-Frau Nicole mit den Kindern Miley, Shayne und Brea, Oktober 2002

