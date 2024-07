Wie stehen Eddie Murphy und Martin zu Beziehung ihrer Kids?

Eddie Murphy (63) und Martin Lawrence (59) sind nicht nur langjährige Freunde, sondern können sich mittlerweile auch eine Familie nennen: Der Sohn des "Beverly Hills Cop"-Stars ist nämlich seit 2021 mit der Tochter des "Bad Boys"-Darstellers zusammen! Doch wie haben die beiden Schauspieler eigentlich auf die Romanze von Eric und Jasmin reagiert? Das verrät Eddie jetzt in einem Interview bei "CBS Mornings"! "Wir sagten nur: 'Es ist cool.' [...] Die beiden sind wunderschön, sie sehen toll zusammen aus", erklärt er. Er finde es aber lustig, dass sich viele schon Gedanken über zukünftigen Nachwuchs machen würden. "Jeder fragt sich, ob das Baby unsere Comedy-Gene erben wird", offenbart er.

Dazu hat Eddie eine ganz klare Meinung. "Unser gemeinsamer Genpool wird mit Sicherheit ein witziges Kind hervorbringen", findet der 63-Jährige und fügt hinzu: "Wenn sie jemals heiraten und ein Kind bekommen, erwarte ich, dass das Kind lustig sein wird." Auch Martin wurde schon die Frage nach einem "Comedy-Super-Baby" gestellt – dieser lachte jedoch nur. Während eines Auftritts bei "Jimmy Kimmel Live!" im Jahr 2022 betonte er, bisher noch nicht mit Eddie über die Beziehung ihrer Kinder gesprochen zu haben: "Wir halten uns einfach aus ihren Angelegenheiten raus und lassen sie ihr eigenes Ding machen." Dafür hatte er aber schon einen Plan, was eine mögliche Hochzeit angeht. "Ich werde versuchen, Eddie dazu zu bringen, dafür zu bezahlen", witzelte er.

Damit das funktioniert, muss der 59-Jährige aber wohl noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Denn wie Eddie im Gespräch mit Entertainment Tonight deutlich machte, vertritt er eine andere Meinung, was die Rechnung einer Hochzeit von Eric und Jasmin angeht. "Na ja, normalerweise zahlt der Vater der Braut, oder? So ist es doch üblich. Das sollte kein Problem sein, 'Bad Boys' ist ein echter Hit und Martin hat jede Menge Geld. Also sollte er in der Lage sein, für eine prächtige Hochzeit zu sorgen", scherzte er.

Getty Images Eric Murphy und Jasmine Lawrence bei "Beverly Hills Cop: Axel F"-Premiere im Juni 2024

Getty Images Eddie Murphy, "Dr. Dolittle"-Star

