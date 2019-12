Bitterer Herzschmerz bei Natascha Beil! Erst vor wenigen Tagen hatte die Love Island-Teilnehmerin von 2018 überglücklich verkündet, dass sie wieder in festen Händen sei. Pünktlich zu Heiligabend postete die Beauty dann auch das allererste Pärchenfoto mit ihrem Freund. Der ist jetzt allerdings schon wieder Geschichte. Unter Tränen gewährt Natascha ihren Fans jetzt einen Einblick in ihr Seelenleben: Sie ist wieder solo und leidet unter Liebeskummer!

"Ich bin wieder Single", enthüllt Tascha kurz vor dem Jahreswechsel in ihrer Instagram-Story. "Leider erst gerade öffentlich gemacht und dann merkt man einfach, es passt irgendwie nicht", erläutert sie die Trennung. Gut gehe es ihr gerade nicht. Um sich abzulenken, habe sie deshalb eine Freundin besucht. "Mir ging es auch richtig beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche auch, darüber zu reden.", äußert sie sich weiter zum Liebes-Aus.

In den Clips kullern bei der einstigen Kuppelshow-Kandidatin sogar die Tränen. "Es ist nicht einfach, in der heutigen Zeit den richtigen Partner zu finden", erklärt sie weinend. Leider gerate sie immer wieder an die falschen Männer.

