Natascha Beil hat das Versteckspiel satt! 2018 hatte der attraktive Reality-Star noch nach der großen Liebe im Fernsehen bei Love Island gesucht. Vor wenigen Tagen machte sie nun öffentlich, weg vom Single-Markt zu sein: In einer Frage-und-Antwort-Runde für ihre Follower offenbarte die schöne Blondine Anfang Dezember, längst vergeben zu sein. Nun postete sie endlich das erste Pärchenfoto mit ihrem aktuellen Partner!

Markantes Kinn, kurzer dunkler Bart und braune Knopfaugen – so sieht Nataschas Freund aus, wie das erste gemeinsame Couple-Foto in ihrer Instagram-Story zeigte. Happy lächelt die einstige Kuppelshow-Kandidatin in die Linse, während ihr Partner verwegen schmunzelt. Mehr möchte Tascha aktuell offenbar noch nicht über ihren Lover verraten. Ihr Strahlen auf dem Schnappschuss zeigt aber, dass sie aktuell kaum glücklicher sein könnte.

Das erste gemeinsame Foto in ihrem Instagram-Feed lässt noch auf sich warten. Und auch bei ihrem aktuellen TV-Projekt Promis auf HartzIV ist der junge Mann nicht zu sehen. Würdet ihr euch freuen, wenn Natascha ihren Freund bald genauer vorstellt? Stimmt ab.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil im Juni 2019 in Hessen

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, "Love Island"-Kandidatin 2018

