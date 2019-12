Mit welchen Fotos konnte Wayne Carpendale (42) 2019 am meisten bei seinen Fans punkten? Der Schauspieler hat sich schon lange auch auf Social Media einen Namen gemacht. Dabei gibt er seinen Followern einen kleinen, aber feinen Einblick in sein Familienleben – und nimmt sich dabei selbst gern auf die Schippe. Vor allem freizügige Fotos kommen bei seinen Fans extrem gut an. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sein beliebtester Beitrag auch auf viel nackter Haut basiert!

Auf Instagram ließ der Moderator das Jahr in Bildern noch einmal Revue passieren und fasste die Beiträge zusammen, für die er in den vergangenen 365 Tagen die meisten Likes erhalten hat. Dabei machte er eine außergewöhnliche Feststellung: "Am besten funktioniert: Ich, allein und nackt!" Denn sein beliebtestes Foto ist ein Urlaubsschnappschuss, auf dem Wayne ein grünes Bikini-Höschen seiner Frau Annemarie (42) trägt. Seine Fans zeigten sich amüsiert über den ersten Platz des Rankings – und über seinen selbstironischen Kommentar.

Doch die anderen Bilder sind weitaus weniger freizügig. Vor allem reihten sich eine Menge Pärchenfotos mit seiner Frau unter den zehn beliebtesten Postings auf Insta ein. Aber auch süße Pics mit Söhnchen Mads verzückten die Community des 42-Jährigen. Hättet ihr gedacht, dass Waynes erfolgreichster Post ein fast komplett hüllenloser Schnappschuss ist? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale, Schauspieler

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und seine Frau Annemarie

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und Söhnchen Mads

