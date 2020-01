KJ Apa (22) gibt einen Einblick hinter die Kulissen von Riverdale! Der Schauspieler gehört seit der ersten Staffel zum Cast der beliebten Netflix-Serie und mauserte sich als Archie Andrews schnell zu einem der Publikumslieblinge. Als rothaariger Held hatte der Schauspieler auch schon das Vergnügen, mit dem einem oder anderem Co-Star herumknutschen zu dürfen. Doch welcher der Set-Kollegen bewies dabei die beste Lippenkunst?

Der 22-Jährige wurde in der The Ellen Show nach dem besten Küsser gefragt – und er antwortete frei heraus: "Der beste Küsser des 'Riverdale'-Casts ist Rob Raco (30). Ich habe ihn tatsächlich geküsst. Er ist ein sehr guter Küsser. Er ist definitiv besser als alle Mädels." Rob verkörperte in der US-Produktion die Rolle des Joaquin DeSantos, ein Mitglied der Gang Southside Serpents. Auf die Frage hin, welchen seiner Kollegen er gerne daten würde, grinste KJ allerdings nur schweigend.

Na, ob da eine Frau bei diesen Worten eifersüchtig werden könnte? Offiziell ist KJ Apa zwar als Single unterwegs, doch im Sommer hatte es Gerüchte um eine neue Liebschaft gegeben: So wurde der Neuseeländer im Juli zusammen mit der Schauspielerin Britt Robertson (29) knutschend auf der Comic-Con in San Diego erwischt, wie ein Augenzeuge gegenüber People offenbart hatte.

