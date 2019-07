Sind KJ Apa (22) und Britt Robertson (29) bald das neue It-Pärchen in Hollywood? Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte die hübsche Schauspielerin ihre Trennung bekannt gegeben: Nach sechs Jahren an der Seite von "Maze Runner"-Star Dylan O'Brien (27) gingen er und die Blondine wieder getrennte Wege. Jetzt soll Britt sich wieder einen hübschen Filmstar geangelt haben: Sie wurde knutschend mit Riverdale-Hottie KJ gesehen!

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber dem US-Magazin People, er habe die "Girlboss"-Darstellerin und den Serienschauspieler ganz verschmust bei der Comic-Con in San Diego ertappt. Während einer Party hätten die beiden die ganze Nacht Händchen gehalten, sich geküsst und Arm in Arm beieinandergestanden. Das Duo sei zudem in Begleitung von KJs "Riverdale"-Co-Stars gewesen – ist das der Beweis dafür, dass zwischen den beiden etwas Ernstes läuft und er sie schon seinen Kollegen vorgestellt hat?

Die 29-Jährige und der Neuseeländer kennen sich bereits etwas länger: 2017 standen die beiden gemeinsam für den Film "Bailey – Ein Freund fürs Leben" vor der Kamera. Aktuell drehen sie zudem beide für den Streifen "I Still Believe" – ob es am Set wohl gefunkt hat? Was denkt ihr: Wären KJ und Britt ein schönes Paar? Stimmt unten ab.

Araya Diaz/Getty Images KJ Apa bei der Comic-Con 2018 in San Diego

Collection Christophel, Action Press Britt Robertson und KJ Apa am Set von " Bailey – Ein Hund fürs Leben"

Collection Christophel, Action Press Britt Robertson und KJ Apa in "Bailey – Ein Hund fürs Leben" 2017

