Die Fans wollen es wissen: In der Serie Riverdale dreht sich alles um die turbulenten Teenager-Erlebnisse von Archie Andrews, Betty Cooper, Jughead Jones und Co. – in der gleichnamigen Stadt spielen sich auch spannende Romanzen ab und vor allem die Zukunft eines Paares interessiert die Zuschauer ganz besonders: Was geschieht in Staffel vier mit der Beziehung von Veronica Lodge und Archie, kurz Varchie?

Bei der Comic-Con im kalifornischen San Diego standen die Stars der Serie ihren Fans Rede und Antwort. KJ Apa (22), Camila Mendes (25), Lili Reinhart (22), Cole Sprouse (26) und Madelaine Petsch (24) wurden natürlich auch auf das Liebesleben ihrer “Riverdale”-Charaktere angesprochen. K.J. und Camila verrieten dabei: Varchie-Fans müssen sich keine Sorgen machen. “Varchie geht es gut, richtig, KJ?“, fragte Camila ihren Serienkollegen. Der bestätigte: “Es geht ihnen sehr gut.”

Allerdings könnte die Beziehung von Jughead und Betty etwas leiden: Da er in der kommenden Staffel eine Privatschule besucht, wird das Paar sich nur an den Wochenenden sehen – “ich glaube, dass dies unvermeidlich zu Spannungen in der Beziehung zwischen Betty und Jughead führen wird”, so Cole über das Liebesleben seines Seriencharakters. Der Schauspieler gibt sich allerdings zuversichtlich, dass die Fan-Lieblinge auch diese Krise überstehen werden.

Instagram / camimendes Camila Mendes, Cole Sprouse, Lili Reinhardt und KJ Apa

Getty Images Camila Mendes und KJ Apa bei der Comic Con 2019 in San Diego

Getty Images Lili Reinhart and Cole Sprouse

