So glamourös verlief der Jahreswechsel bei den deutschen Promis: Gemütlich zu Hause mit Raclette, Fondue und Bleigießen – von wegen! Auch in der Promiwelt wurde das neue Jahrzehnt natürlich gebührend begrüßt. Viele Stars haben sich für diesen großen Abend aber mal so richtig in Schale geworfen: Diese deutschen Stars läuteten das neue Jahr mit ganz viel Glitzer und Glamour ein!

Mats (31) und Cathy Hummels (31) feierten zum Beispiel unter Palmen, wie der Instagram-Post der jungen Mama zeigte. Dabei durfte ein heißes Partykleid und das passende Krönchen natürlich nicht fehlen. Auch Pamela Reif (23) setzte bei ihrem Look ganz auf Bling-Bling. Liz Kaeber (27) und Sarah Harrison (28) verbrachten zwar einen entspannten Mädelsabend, am Glam-Faktor sparten die beiden Influencerinnen deshalb aber noch lange nicht. Auch Stars wie Anne Wünsche (28), Tobias und Maren Wolf (27), Frauke Ludowig (55), Jenefer Riili oder Veronica Ferres (54) stylten sich für ihre Silvesterpartys so richtig auf. Die Bald-Eltern Sebastian Pannek (33) und Angelina Heger (27) interpretierten das Aufhübschen auf ihre ganz eigene Art: Sie feierten Silvester als Pirat und Einhorn.

Deutlich gemütlicher ließen es da zum Beispiel Lisa und Lena (17) angehen. Die beiden teilten ein relaxtes Bild in Kuscheloutfits. Auch Jenny Frankhauser (27) setzte statt auf Party lieber auf einen Familienabend. Sie spielte an Silvester "Mensch ärgere Dich nicht" mit ihrer Oma.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Liz Kaeber

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Thailand

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger an Silvester 2019

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena an Silvester 2019



