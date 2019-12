Was für eine rührende Geste! Für Familie Katzenberger-Cordalis war das Jahr 2019 alles andere als leicht. Im Sommer mussten sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Familienoberhaupt Costa Cordalis (✝75) ist überraschend gestorben – und auch wenn Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) nach vorne schauen wollen, ist der Verlust noch allgegenwärtig. Vor allem an den Feiertagen fehlt der Schlagerstar extrem – doch pünktlich zum Jahreswechsel hat sich das Paar etwas ganz Besonderes überlegt.

Dani, Lucas und die kleine Sophia (4) lassen jetzt an Silvester goldene Ballons in den Himmel steigen – das hält die Kultblondine in ihrer Instagram-Story fest. In den Clips ist zu sehen, wie die Zahl 2020 in den Himmel fliegt. Dazu schreibt sie: "Für Opa Costa". Mit einem weiteren Video macht die 32-Jährige deutlich, dass Costa trotz seines Todes immer noch über die Familie wacht: Über dem Karmin von Lucas' Mutter Ingrid hängt ein großes Bild des Musikers – davor stehen ein paar Kerzen und seine Urne.

Doch wie wird das Trio eigentlich ins neue Jahr starten? Das verrät die Katze ihrer Community ebenfalls. "So, wir fahren jetzt übrigens zu meiner Mutter und die hat wahrscheinlich wieder Tonnen von Essen gemacht, das wird herrlich", erzählt Daniela, die abschließend gemeinsam mit Lucas den Followern einen guten Rutsch wünscht.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis, Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis' Andenken

Instagram / danielakatzenberger Ingrid Cordalis, Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis

