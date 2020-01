Na, da lohnt sich die Teilnahme ja direkt doppelt! Seit Kurzem ist gewiss: Raúl Richter (32) zieht in das diesjährige Dschungelcamp. Zusammen mit elf weiteren Sternchen muss sich der Ex-GZSZ-Star so einigen Ekel-Herausforderungen stellen, auf jeglichen Luxus verzichten und vor allem seine Essensgewohnheiten ordentlich umstellen. Das TV-Experiment sorgt durch die Reis-Bohnen-Diät schließlich regelmäßig dafür, dass die deutsche Prominenz ordentlich abspeckt. Und genau diese Gewichtsabnahme ist mitunter auch das Ziel des Schauspielers!

Im Interview mit RTL plauderte Raúl offen darüber, in den vergangenen Monaten zehn Kilogramm zugenommen zu haben: "Ich habe sonst immer um die 72 Kilo gewogen, jetzt sind es 82 bei 1,78 Meter. Das sind Beziehungspfunde." Seit Anfang März geht er offiziell mit Model Vanessa Schmitt durchs Leben. Die hätte bisher zwar noch nichts an den Liebes-Extra-Pfunden auszusetzen – dennoch findet Raúl selbst: "Es dürfen schon ein paar Kilo runter." Und eben das erhofft er sich – neben einer Top-drei-Platzierung – von seiner Zeit im australischen Urwald.

Seine Eitelkeit in Bezug auf sein Äußeres könnte ihn aber auch im Dschungel zum Verhängnis werden, wie der 32-Jährige weiter andeutete: "Die Haare müssen sitzen, der Bart muss rasiert sein. Da komme ich an meine Grenzen. Deswegen ist mein Luxusartikel auch Haargel."

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt im Dezember 2019

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Schauspieler

P.Hoffmann/WENN.com Raúl Richter, Moderator

