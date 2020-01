Der Erfolg der deutschen Schlagerkönigin Helene Fischer (35) reißt nicht ab! Spätestens mit der Veröffentlichung ihres Dauerbrenners "Atemlos durch die Nacht" im Jahr 2010, ist die Sängerin nicht mehr aus der Schlagerbranche wegzudenken. Mit ihrer Musik heimste sie bereits zahlreiche Chart-Erfolge ein. So auch jetzt wieder. Die 35-Jährige hat allen Grund zur Freude, denn: Ihr 2013 herausgebrachtes sechstes Studioalbum schaffte einen phänomenalen Durchbruch!

Das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment hat ermittelt, dass Helenes Studioalbum "Farbenspiel" das erfolgreichste Album des letzten Jahrzehnts ist. Mit Songs wie "Marathon" und "Feuerwerk", die sich auf der Platte befinden, schaffte Helene es, sich 15 Wochen auf Platz eins und 247 Wochen in den Top 100 zu halten. Zusätzlich wurde der Tonträger 2013 und auch 2014 zum erfolgreichsten Album des Jahres gekürt. Mit ihren beiden Alben "Weihnachten" und Best of Helene Fischer" belegt sie außerdem Platz drei und Platz fünf der Jahrzehntecharts.

Es ist also kein Wunder, dass auch ihre berühmte "Helene Fischer Show", die schon seit 2011 jährlich im TV erscheint, nun bis mindestens 2022 vom ZDF verlängert wurde. "Helene Fischer ist die größte Entertainerin im Land und ihre Shows bewegen Millionen Menschen. Dies weiterhin im ZDF zu zeigen, ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer", betonte der Unterhaltungschef des Senders.

Actionpress/ Titgemeyer, Michael Helene Fischer, November 2019

Actionpress/ KS-Fotografie Helene Fischer, Sängerin

ActionPress/imagebroker.com Helene Fischer, Sängerin

