Die "Helene Fischer Show" geht weiter! Bereits seit 2011 flimmert die Sendung immer am ersten Weihnachtstag über die Bildschirme von Millionen Haushalten. Auch nächste Woche wird Helene Fischer (35)zu ihrer Weihnachts-Show wieder zahlreiche nationale und internationale Stars begrüßen und gemeinsam mit ihnen performen. Und das soll so noch eine ganze Weile weitergehen: Bis mindestens 2022 wird die "Herzbeben"-Interpretin alljährlich weihnachtliche Stimmung in die heimischen Wohnzimmer bringen!

In einer Pressemitteilung gab das ZDF nun bekannt, dass der Vertrag mit der Sängerin um drei weitere Sendungen verlängert wurde. Der Unterhaltungschef des Senders, Oliver Heidemann, erklärte die Entscheidung wie folgt: "Helene Fischer ist die größte Entertainerin im Land und ihre Shows bewegen Millionen Menschen. Dies weiterhin im ZDF zu zeigen, ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer." Auch Helene selbst freut sich schon jetzt auf die kommenden Shows und versprach: "Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, für die Fans und Zuschauer besondere Show-Momente zu kreieren."

Großartige Augenblicke wird es auch in diesem Jahr am 25. Dezember geben: In 180 Minuten Sendezeit wird die 35-Jährige unter anderem mit Thomas Gottschalk (69), Heinz Hoenig (68), Bülent Ceylan (43) und Roland Kaiser (67) auf der Bühne der Messehalle in Düsseldorf stehen und singen. Zusätzlich können die Zuschauer sich auf ein aufwendig gestaltetes Bühnenbild und zahlreiche Akrobaten freuen.

Actionpress/ THÜRINGEN PRESS Helene Fischer im Januar 2019

Actionpress/ Coldrey, James Helene Fischer bei der Bambi-Verleihung 2017

Actionpress/ KS-Fotografie Helene Fischer, Sängerin

