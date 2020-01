Das hat sich Luke Mockridge (30) etwas anders vorgestellt! In der jüngst vergangenen Ausgabe von "Catch! – Das große Fangen" trat der Komiker gegen Schlagersängerin Vanessa Mai (27), Kunstturner Fabian Hambüchen (32) und David Odonkor (35) und ihre jeweiligen Teams an. In mehreren Runden versuchten sie sich gegenseitig so zügig wie möglich, trotz einiger Hindernisse, zu fangen. Die schnellste Truppe sollte gewinnen. Nach zwei vergangenen Pleiten wollte Luke ebenfalls endlich als Deutscher Meister hervorgehen – doch auch dieses Mal hat es für ihn nicht ausgereicht!

Schon im Halbfinale musste sich Luke gegen die anderen Teams geschlagen geben: Im Obstacle Race reichte es nicht für den Einzug in die Endrunde. Danach zeigte er sich ziemlich niedergeschmettert. "Ich habe ein Top-Team zusammengestellt. Ich wollte einmal deutscher Meister werden im 'Catch!'. Ich bin das Bayer Leverkusen im Fangenspielen", erklärte er im Anschluss. Als Gewinner ging erneut das Team von David hervor.

Auch bei der anstehenden Europameisterschaft der Spielshow, die am 17. Januar ausgestrahlt wird, dürfte Luke das Glück nicht wirklich auf seiner Seite haben. Bei einem der Hindernis-Parcours zog er sich einen schmerzhaften Muskelbündelriss zu, wie bereits vor Monaten während der Dreharbeiten bekannt wurde.

SAT.1/Willi Weber Luke Mockridge und Fabian Hambüchen bei "Catch!"

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Luke Mockridge und sein "Catch!"-Team

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Luke Mockridge, Vanessa Mai, Fabian Hambüchen und David Odonkor bei "Catch!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de