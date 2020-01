Sie ist nicht nur eine prunkvolle Herrscherin, sondern auch Mama, Oma und Uroma – die Rede ist von keiner Geringeren als Queen Elizabeth II. (93)! Seit dem 2. Juni 1952 sitzt die britische Monarchin auf dem Thron, führte Land und Leute durch Zeiten des Sonnenscheins und des Unwetters. Doch auch die Thronfolger, die eines Tages das Zepter in die Hand nehmen werden, können sich sehen lassen – vor allem auf dem neuesten Foto, auf dem die Queen neben ihrem Sohn, Enkel und Urenkel strahlt.

Auf den Social-Media-Kanälen des britischen Königshauses wurde am Freitagabend ein Portrait gepostet, auf dem die 93-Jährige stolz und mit breiten Grinsen mit ihren Familienmitgliedern posiert. Rechts neben der Hutliebhaberin: Prinz William (37), ihr Enkelsohn, der die Krone im Anschluss an Prinz Charles (71) übernehmen wird. Der direkte Nachfolger von Elizabeth steht links neben seiner Mutter und legt seinen Arm liebevoll um seinen Enkel Prinz George (6), Williams Sohn. Mit gewohnt schelmischem Blick lächelt der Racker keck in die Kameralinse.

Das Familienbild, das vom Hof-Fotografen Ranald Mackechnie geschossen wurde, soll den starken Zusammenhalt der britischen Royals demonstrieren. Denn mit dem neuen Jahrzehnt beginnt auch eine neue Ära der Königlichen Hoheiten. Doch auch den Fans im Netz entgeht die Rolle des jüngsten Herrn auf dem Schnappschuss nicht: "Georgie ist so süß", kommentieren nicht wenige User der Plattform – gefolgt von zahlreichen Herz-Emojis.

MEGA Prinz George, Oktober 2018

Anzeige

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz George, Mai 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de