Von wegen fette Party! Den Jahreswechsel feierte Queen Elizabeth II. (93) ganz entspannt im Kreise ihrer Liebsten. Von der Adventszeit bis Anfang Februar verbringt die Monarchin ihren Winterurlaub auf ihrem Landsitz in Sandringham und zu Weihnachten versammelt sich die Royal Family zu einer schlichten Feier. Ihren Palastangestellten gibt die Queen an den Festtagen frei und auch Silvester wird in Sandringham zu einer gemütlichen Familienangelegenheit.

Wie die Zeitung Mirror berichtet, sind am 31. Dezember traditionell alle engeren Familienmitglieder eingeladen. Meistens folgen der Einladung aber nur die Royals, die an Weihnachten nicht dabei sein konnten. Mit wem genau die Königin die letzten Stunden des Jahres 2019 verbracht hat, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass sie sowohl auf Prinz William (37) und Herzogin Kate (37), die bei Kates Familie feierten, als auch auf Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) verzichten musste. Letzere waren in die USA gereist. In der Silvesternacht im Hause Windsor gibt es für die Familienmitglieder eine besondere Regel: Niemand geht vor der Queen ins Bett.

Am Neujahrstag steht für die 93-Jährige und ihre Familie jedes Jahr zuerst ein Gottesdienst auf dem Plan. Den restlichen Tag verbringt die achtfache Uroma meist beim Reiten. Hättet ihr gedacht, dass Silvester bei den Windsors so unspektakulär ist? Stimmt ab!

Getty Images Queen Elizabeth II. mit Prinz William und Herzogin Kate bei der Chelsea Flower Show im Mai 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, 2019

