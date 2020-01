Serien-Fans und Kollegen trauern um Jan Fedder (64). Der Schauspieler wurde am 30. Dezember tot in seiner Wohnung aufgefunden, nachdem er zuvor jahrelang gegen den Krebs gekämpft hatte. Zahlreiche Stars und Sternchen haben im Netz bereits Abschied von dem ehemaligen "Großstadtrevier"-Star genommen. Auch die Hamburger Polizei hat nun in Gedenken an den verstorbenen TV-Darsteller ein Kondolenzbuch in der Davidwache ausgelegt.

Auf dem Revier im Stadtteil St. Pauli befindet sich das Buch, in dem die Bevölkerung für Jan Nachrichten hinterlassen kann, berichtet Bild. Am Samstagmittag haben sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Polizeipräsident Ralf Martin als Erste darin verewigt. Vor dem Gebäude warteten bereits Schlangen von Fans, um ebenfalls ein paar Zeilen zu schreiben – dies sei noch bis zur Trauerfeier am 14. Januar möglich. An dem Tag wäre das TV-Gesicht 65 Jahre alt geworden.

Jan war zu Lebzeiten Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. Diese Auszeichnung erhalten Persönlichkeiten, die durch ihre Engagements eng mit den Behörden verbunden sind und deren Arbeit unterstützen. Neben dem "U-900"-Darsteller wurde zum Beispiel auch dem ehemaligen Fußballprofi Uwe Seeler (83) dieser Titel verliehen.

United Archives GmbH Jan Fedder in "Großstadtrevier"

Wenn.com Jan Fedder als Dirk Matthies aus der Serie "Großstadtrevier"

Getty Images Uwe Seeler 2019 in Dortmund



