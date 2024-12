"Großstadtrevier"-Star Jan Fedder (†64) singt in neuem Song

Jan Fedder (✝64) verstarb im Jahr 2019. Doch seine Witwe Marion Fedder hält die Erinnerung an den "Großstadtrevier"-Star aufrecht. Zu Ehren seines 70. Geburtstags, der am 14. Januar 2025 wäre, veröffentlicht sie nun gemeinsam mit dem Orchester der Hamburger Polizei und Ole Feddersen den Song "Jan Fedder rockt den Himmel". Ganz besonders ist der Abschluss des Liedes, denn da ist Jan selbst zu hören, wie er den Seemannsklassiker "La Paloma" singt. Diese Sequenz wurde laut Petersen Relations vor Jahren von dem leidenschaftlichen Musiker aufgenommen und befand sich seitdem in einer privaten Sammlung.

Gegenüber der PR-Agentur offenbart Marion: "Jan hat mir zur Hochzeit das Liebeslied 'Liebe' geschrieben. Jetzt wollte ich ihm als Revanche eine Hymne zum Geburtstag widmen. Ich würde mich freuen, wenn alle sich an ihn erinnern und zahlreich mitsingen können." Mit diesem emotionalen Tribut möchte Marion ihre große Liebe ehren und sein Andenken feiern. Am 14. und 15. Januar können Fans außerdem zu Gedenkveranstaltungen nach Hamburg reisen. Dort wird das Lied in der Lieblingskneipe des Fernsehstars, "Zur Ritze", unplugged gespielt werden.

Auch der Autor Tim Pröse wird bei der Veranstaltung an Jans Geburtstag dabei sein. Er veröffentlichte ein Jahr nach dem Tod des TV-Kommissars eine autorisierte Biografie über sein Leben. In einem Interview mit dem Spiegel berichtete Tim von der unkonventionellen Ehe mit Marion. "Er sagte mir, dass er nie mit einer Frau hätte zusammenleben können. Es war in seiner Beziehung zu Marion von Anfang an klar, dass beide alleine leben würden. [...] Jan mochte das Gefühl, dass man sich aufeinander freut, dass man sich trifft und gemeinsam eine schöne Zeit hat."

MEGA / STE / CYE/ HS1 / WENN / Newscom Marion und Jan Fedder in Berlin, Februar 2008

ActionPress Jan Fedder in seiner Rolle als Polizist in der Serie "Großstadtrevier"

