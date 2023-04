Jan Fedders (†) Witwe Marion genießt ihre neue Beziehung!

Marion Fedder schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben! Die Blondine musste 2019 einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Nach fast 20 Jahren Ehe verstarb ihr Mann Jan Fedder mit nur 64 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. Einige Monate später soll die Witwe des Schauspielers dann mit ihrem neuen Partner angebandelt haben. Nun zeigten Marion und ihr Freund Christian Stark sich total verliebt!

Marion und ihr Liebster wurden bei einem romantischen Spaziergang an der Außenalster in Hamburg gesichtet. Auf den Aufnahmen, die Bild vorliegen, schlendert das Paar Arm in Arm verliebt um den See in der Hansestadt, zeitweise richtete Christian seiner Freundin liebevoll den Schal. Allem Anschein nach sind die beiden total happy miteinander.

Schon 2020 hatte Marion von dem Unternehmensberater in den höchsten Tönen geschwärmt. "Christian tut mir gut. Er ist ein positiver Mensch, bringt mich auf andere Gedanken. Er hat Verständnis für meine Situation. Wir werden sehen, wo das hinführt", hatte sie gemeint.

Getty Images Marion und Jan Fedder, April 2009

Getty Images Jan Fedder und seine Frau Marion, Juni 2005

Getty Images Marion Fedder, Witwe von Jan Fedder

