Jan Fedder (†) wird auf neuem "Platz der Legenden" geehrt

Er bleibt für immer unvergessen. Jan Fedder (✝64) dürfte den meisten aus der Serie "Großstadtrevier" bekannt sein. Im Dezember 2019 verstarb der Schauspieler jedoch an Krebs. Trotzdem bleibt er – vor allem in seiner Heimat Hamburg– bis heute in Erinnerung. Bereits Anfang des Jahres ehrte die Stadt Jan mit der Benennung einer Straße nach ihm. Jetzt wird dem TV-Star eine weitere Ehre zuteil.

Wie Bild berichtet, wird Jan nun auch auf dem Kiez für immer unsterblich: Er bekommt vor dem Eingang des Lokals Zur Ritze eine Ehrentafel auf dem "Platz der Legenden". Am Mittwoch soll die Tafel, die seine Witwe Marion Fedder für 12.000 Euro anfertigen ließ, mit viel Prominenz enthüllt werden. "Jan ist St. Paulianer. Er wohnte gleich um die Ecke, die Ritze war sein Lieblingslokal, er nannte sie sein Wohnzimmer. Er hat hier viele Abende und Nächte verbracht, mit Bier und Gin Tonic", erklärte Marion die Wahl des Standortes.

Jan hatte zudem eine ganze besondere Verbindung zu dem Lokal: "Was keiner weiß: Er hat das Lokal auch gerettet. Nach dem Tod des Wirts sollte hier ein Hotel entstehen. Jan überredete den damaligen Eigentümer mit vielen Getränken, dass seine 'Ritze' bleiben durfte", verriet Marion außerdem.

Jan Fedder und seine Frau Marion, Juni 2005

Jan Fedder, Schauspieler

Marion und Jan Fedder, April 2009

