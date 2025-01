TV-Star Jan Fedders (†) 70. Geburtstag wurde groß gefeiert

Jan Fedder (✝64) verstarb 2019 nach langer Krankheit. Am 14. Januar hätte der Großstadtrevier-Star seinen 70. Geburtstag gefeiert – einen Meilenstein, den seine Hinterbliebenen nun ohne ihn zelebrierten. Wie Bild berichtet, versammelten sich seine Wegbegleiter in seiner Stammkneipe "Zur Ritze" auf der Reeperbahn, um den Schauspieler zu ehren. Besonders bewegend war die Anwesenheit seiner Witwe Marion Fedder, die gemeinsam mit Gästen wie Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (60) und dem Shanty-Chor "De Elbshippers" an das Hamburger Original erinnerte. Für den Musikproduzenten war der TV-Ermittler ein echter Freund. "Sein Andenken wird in Ehren gehalten", versicherte der MC.

Fünf Jahre nach Jans Tod hat Marion einen neuen Lebensabschnitt eingeschlagen und verriet in einem Interview mit der Tageszeitung, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Die 63-Jährige muss sich deshalb viel Kritik anhören, die sie nicht nachvollziehen kann: "Es ist jetzt fünf Jahre her, dass Jan verstorben ist. Das ist eine lange Zeit und ich denke jeden Tag an ihn und er ist noch ganz tief in meinem Herzen. Aber Jan hätte nicht gewollt, dass ich alleine bleibe. Er hat immer gesagt: 'Süße, lebe dein Leben, so wie ich es auch getan habe.'"

Auch das "Großstadtrevier" geht ohne Jan weiter. Maria Ketikidou (58) arbeitete lange Jahre mit dem Nordlicht zusammen, denn sie ist schon seit 30 Jahren als Polizistin Hariklia "Harry" Möller in der Krimiserie zu sehen. "Er war eine besondere Persönlichkeit, und ich bin dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam hatten und die Erinnerungen, die bleiben", erklärte sie vor wenigen Wochen gegenüber Moin.

Getty Images Marion Fedder, Witwe von Jan Fedder

ActionPress / Michael Timm Maria Ketikidou, Schauspielerin

