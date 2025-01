Marion sicher: Jan Fedder (†) hätte nichts gegen neue Liebe

Marion Fedder hat nach dem Tod ihres Mannes, dem beliebten Schauspieler Jan Fedder (✝64), ein neues Kapitel aufgeschlagen. In der Hamburger Kultkneipe "Zur Ritze" feierte sie am vergangenen Wochenende den 70. Geburtstag ihres verstorbenen Gatten – umgeben von langjährigen Weggefährten, Freunden und einem Shanty-Chor. Mit Bild sprach sie dabei auch über ihre neue Beziehung und darüber, was Jan davon halten würde. "Es ist jetzt fünf Jahre her, dass Jan verstorben ist. Das ist eine lange Zeit, und ich denke jeden Tag an ihn und er ist noch ganz tief in meinem Herzen", sagte Marion und erklärte weiter: "Aber Jan hätte nicht gewollt, dass ich alleine bleibe. Er hat immer gesagt: 'Süße, lebe dein Leben, so wie ich es auch getan habe.' Wer will schon alleine bleiben. Auch in meinem Leben gibt es einen neuen Mann. Ich gucke nach vorne und wir werden sehen, was die Zukunft bringt."

Der neue Partner der 63-Jährigen soll der Hamburger Unternehmensberater Christian Stark sein. Mit ihm hatte sie sich bereits vor ein paar Jahren gezeigt – immer wieder waren die zwei bei Spaziergängen in Hamburg gesichtet worden, auf denen sie sehr vertraut wirkten. Damals sagte Marion gegenüber der Zeitung: "Man ist sich sympathisch und er tut mir sehr gut. Christian und ich sind auf einer Wellenlänge, können gut miteinander lachen, wir haben denselben Humor."

Die Stimmung während der Feier zu Jans 70. Geburtstag war von einer Mischung aus Freude und Melancholie geprägt. Marion erinnerte an die Geburtstagsfeste, die Jan in seinem Leben so sehr genossen hatte. "Jan hat immer sehr gern seine Geburtstage gefeiert. Mit ganz vielen Leuten und bunt und lustig. Das soll so bleiben", erzählte sie dem Blatt. Die geladenen Gäste honorierten das Vermächtnis des Schauspielers, der unter anderem durch die Serie "Großstadtrevier" bekannt wurde, mit Anekdoten aus seinem Leben und einer eigens kreierten musikalischen Hommage – der Fedder-Hymne. Auch H.P. Baxxter (60) war dabei und beschrieb seine Freundschaft zu Jan als prägend: "Wir waren sehr lange befreundet, sein Andenken wird in Ehren gehalten. Man denkt, jeden Moment kommt Jan um die Ecke."

gbrci / Future Image / ActionPress Marion Fedder im Januar 2025 in Hamburg

gbrci / Future Image / ActionPress Marion Fedder im April 2023

