Jasmin Tawil (37) geht in ihrer Mutter-Rolle voll auf! Hinter der einstigen GZSZ-Darstellerin liegt eine aufregende und ereignisreiche Zeit. Im vergangenen Jahr war sie monatelang untergetaucht, um dann im September völlig überraschend auf Social Media die Geburt ihres kleinen Sohnes Ocean-Malik bekannt zugeben. Seither hält sie ihre Community mit gelegentlichen stolzen Schnappschüssen von ihrem Spross auf dem Laufenden. Doch könnte sich Jasmin auch vorstellen, noch ein weiteres Kind in die Welt zu setzen?

Diese Frage beantwortete die Wahl-Hawaiianerin nun in ihrer Instagram-Story. "Ja, mit dem richtigen Mann auf jeden Fall", gab sie offen zu. Offenbar befindet sich Jasmin also gerade nicht in einer festen Beziehung. Für einen weiteren Kindersegen will sie aber nicht unbedingt selbst schwanger werden. "Sobald ich finanziell wieder gut aufgestellt bin, will ich ein Kind adoptieren, das keine Eltern hat", erklärt sie.

Wer der Erzeuger ihres ersten Kindes ist, wurde bisher nicht öffentlich bekannt. Allerdings legt die frischgebackene Mutter Wert darauf, dass ihr Sohn Ocean seinen Vater regelmäßig zu Gesicht bekommt. "Wir haben eine gute Basis. Er kümmert sich um den Kleinen, unterstützt mich", verriet sie ihren Fans kurz vor Weihnachten auf dem Foto-Portal.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil im Januar 2020

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean Malik auf Hawaii

Anzeige

Instagram / jasmintawil Ocean Malik, Sohn von Jasmin Tawil

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de