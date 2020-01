Sharon Osbourne (67) scheint ihren Mitarbeitern viel abzuverlangen! Dass die Frau von Rock-Ikone Ozzy Osbourne (71) immer wieder für Skandale und krasse Anekdoten zu haben ist, ist spätestens seit der Reality-TV-Show "The Osbournes", die ab 2002 beim Sender MTV lief, kein Geheimnis. Erst im letzten Jahr bewarf sie ihre ehemalige Nanny mit Hundefutter, nachdem diese und der Black Sabbath-Frontmann miteinander im Bett erwischt worden waren. Jetzt aber brachte die TV-Bekanntheit eine äußerst brenzlige Geschichte ans Licht: Bei einem Hausbrand schickte sie einen Angestellten zurück in das Gebäude, um Gemälde zu retten!

Wie Just Jared berichtete, sollte die Ex-X Factor-Jurorin in einer britischen Gameshow eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit erzählen – diese konnte wahr oder erfunden sein. Während das Publikum auf eine Lüge hoffte, entpuppte sich die Story aber als das genaue Gegenteil: Als das Haus der 67-Jährigen im Jahr 2013 lichterloh in Flammen stand, befahl Sharon einem Assistenten ihres Mannes, die darin gelagerten Bilder zu retten: "Geh rein und hole die Gemälde raus!" Auch zum heutigen Zeitpunkt bereut die Rocker-Lady diese Entscheidung offenbar nicht.

Als wäre die Tatsache, einen Bediensteten dem Feuer auszusetzen, noch nicht schlimm genug, setzt die Gattin von Ozzy aber noch eins drauf: Nach dem Eintreffen der Feuerwehr überließ Sharon die Sauerstoffmaske nicht etwa dem Mitarbeiter, sondern sicherte sie für ihren Hund. Nachdem ihr Angestellter nach der Aktion über mögliche Lungenschäden klagte, feuerte die 67-Jährige ihn schließlich.

Getty Images Sharon Osbourne im März 2018

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon im Januar 2014

Getty Images Sharon Osbourne im März 2014

