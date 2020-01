Bekommt Bar Refaeli (34) etwa schon bald ihr Baby? Das schöne Model und sein Ehemann Adi Ezra (44) erwarten aktuell den dritten gemeinsamen Nachwuchs. Schon in den vergangenen Monaten ließ die Israeli ihre Fans immer wieder an der Entwicklung ihrer Schwangerschaft teilhaben und präsentierte mehrfach stolz ihren wachsenden Bauch. Nun schein es bald so weit zu sein: In einem neuen Social-Media-Post deutete Bar jetzt an, dass ihr Sprössling jeden Moment kommen könnte!

Via Instagram teilte die Blondine am Samstag gleich mehrere Schnappschüsse ihrer Mama-Rundung: In einem silbernen Satin-Kleid strahlt Bar in die Kamera, während sie ihre Körpermitte stolz umfasst. Zu der Foto-Reihe schrieb die 34-Jährige bedeutungsvoll: "Ich bin kurz vorm Platzen" – ein Hinweis darauf, dass die Geburt kurz bevorsteht?

Bar selbst kann die Entbindung bereits kaum noch abwarten: Zum Jahreswechsel veröffentlichte die Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio (45) eine Collage, die sie während all ihrer drei Schwangerschaften zeigt. Die Bildkomposition kommentierte sie mit den eindeutigen Worten: "Ich bin bereit für ein dünnes Jahrzehnt!"

Getty Images Bar Refaeli im August 2019

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli mit ihrem Mann Adi Ezra in drei verschiedenen Jahren

