Bar Refaeli (34) sorgte für einen kreativen Rückblick der letzten Jahre! 2015 gab das Model ihrem Partner Adi Ezra (44) in Israel das Jawort. Ein Jahr später wurden die Eheleute zum ersten Mal Eltern ihrer kleinen Tochter Liv. 2017 folgte mit Töchterchen Elle der zweite Nachwuchs. Inzwischen ist die Beauty erneut schwanger. Im Netz teilte die Zweifach-Mutter jetzt eine coole Collage: Auf allen drei Bildern zeigt sich Bar während ihrer Schwangerschaft im gleichen Outfit am identischen Ort!

Wenige Wochen vor der Geburt ihres dritten Kindes teilte die Laufstegschönheit jetzt einen süßen Throwback via Instagram: Auf den ersten Blick sehen sich die Aufnahmen extrem ähnlich – doch der Schnappschuss im Aufzug beweist, dass Bar drei der letzten vier Silvesterabende mit einer großen Babykugel verbrachte! Während ihr Ehemann Adi sich in verschiedenen Outfits zeigt, trägt die Blondine stets ein schwarzes enges Dress: "Gleiche Woche, gleicher Ort, gleiches Kleid", schrieb die gebürtige Israelin.

Doch offenbar will das Paar nach Baby Nummer drei wohl erst mal eine Pause in der Kinderplanung einlegen: "Bereit für ein dünnes Jahrzehnt", erzählte die 34-Jährige weiter. Dass sich Bar und ihr Gatte eine große Familie wünschen, verriet das Victoria's Secret-Model bereits 2015 in einem Interview mit dem Magazin Hello.

Getty Images Bar Refaeli im Dezember 2013

Anzeige

ActionPress Adi Ezra mit seiner Frau Bar Refaeli im Mai 2016

Anzeige

Getty Images Bar Refaeli im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de