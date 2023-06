Ärger bei Event: Deshalb machte Bar Refaeli schnellen Abgang

Bar Refaeli (38) bricht ihr Schweigen. In der Vergangenheit machte das Supermodel sowohl durch ihre Karriere als auch mit ihrer Beziehung zu Ex Leonardo DiCaprio (48) auf sich aufmerksam. Vor drei Jahren wurde das jedoch von den Negativschlagzeilen zu ihrer Steuerhinterziehung überschattet. Jetzt sorgte das Model mit einem angeblichen Arroganz-Anfall erneut für Aufsehen. Zu den Vorwürfen rund um ihren schnellen Abgang bei einem Event äußert sich Bar nun.

Als Stargast der Ernsting's family Fashion Show steht die Beauty im Mittelpunkt der Veranstaltung. Klar also, dass so manch einer auf ein Bild mit der 38-Jährigen hofft. Doch scheint das Bar gar nicht zu passen – sie verweigert das Foto und flüchtet nur kurz darauf ins Hotelzimmer. Bild nennt sie den Grund für ihr Verschwinden: "Ich war wirklich sehr krank! Aber die Show war so unterhaltsam, dass ich vergessen habe, wie schlecht ich mich fühle!" Dem fügt die Dreifach-Mama hinzu, sie habe zuvor Antibiotika genommen und sich trotz ihrer schlechten Verfassung "wie ein Profi verhalten."

In einem Interview mit Promiflash gab Bar erst kürzlich offen und ehrlich zu, dass sie nichts im Leben bereue. "Das klingt zwar nach einem Klischee, aber auch die negativen Sachen oder falsche Entscheidungen bringen einen dahin, wo man heute steht", erklärte sie.

Getty Images Bar Refaeli auf dem roten Teppich

Getty Images Leonardo DiCaprio und Bar Refaeli, 2010

Getty Images Bar Refaeli

