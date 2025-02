Model Bar Refaeli begeistert Fans mit heißen Dessous-Selfies

Bar Refaeli (39) sorgt auf Instagram für Aufsehen: Das israelische Supermodel hat ein Video, in dem sie die verführerischen Designs einer Dessous-Marke präsentiert, gepostet. Der Clip zeigt Bar stilsicher in schwarzen, roten und weißen Spitzen-BHs sowie passenden Slips, während sie vor der Kamera kokettiert und ihr strahlendes Lächeln zeigt. Unterstützt von zwei Helfern lässt sie die Fans einen intimen Blick hinter die Kulissen werfen. Die Reaktion ihrer Follower bleibt nicht aus – etliche Kommentare schwärmen von ihrer Ausstrahlung und fordern sogar noch mehr Eindrücke aus dem Shooting.

Das aktuelle Video ist jedoch nicht nur ein Einblick in Bars Modelalltag, sondern auch ein Beweis für ihre beeindruckende Fitness. Trotz ihrer Rolle als dreifache Mutter zeigt sich die 39-Jährige in Topform. In einem früheren Interview erklärte sie laut OK! Magazine: "Ich fühle mich heute selbstbewusster und sexyer als je zuvor." Pilates- und TRX-Workouts gehören zu ihrem regelmäßigen Fitnessprogramm, und sie legt Wert auf eine gesunde Ernährung, ohne sich dabei strikte Verbote aufzuerlegen. Diese Lebensweise scheint sich auszuzahlen, wie Bar in dem Clip unter Beweis stellt.

Abseits der Kameras führt Bar ein erfülltes Familienleben mit ihrem Ehemann Adi Ezra (50) und den drei gemeinsamen Kindern. Trotz ihres internationalen Durchbruchs, der unter anderem durch ihre frühere Beziehung zu Leonardo DiCaprio (50) befeuert wurde, steht für Bar die Familie an erster Stelle. Mit ihrer offenen und selbstbewussten Art inspiriert sie nicht nur ihre Fans, sondern auch andere Frauen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen – ein Statement, das sie sowohl auf dem Laufsteg als auch im Alltag mit voller Überzeugung vertritt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bar Refaeli

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio und Bar Refaeli, 2010

Anzeige Anzeige