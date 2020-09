Dieses Urteil ist nun endgültig. Bar Refaeli (35) soll im Zeitraum von 2009 bis 2012 Steuern in Millionenhöhe nicht abgesetzt haben. Da die israelischen Behörden dem Model und seiner Mutter deshalb Steuerhinterziehung vorwarfen, musste sich die Laufstegschönheit vor Gericht verantworten. Um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, handelte Bar mit der zuständigen Staatsanwaltschaft einen Deal aus. Jetzt wurden die beiden Frauen offiziell verurteilt.

Für schuldig wurden die Beauty und ihre Mama bereits vor einigen Wochen gesprochen, am Sonntag fand laut rtl.de aber die endgültige Urteilsverkündung in Tel Aviv statt. So muss Bar neun Monate Sozialdienst ableisten, während ihre Mutter 16 Monate hinter Gitter muss. Die Strafe soll Letztere am 21. September antreten. Im Gericht soll die 35-Jährige gefasst gewirkt und kaum eine Mine verzogen haben. Ihre Mama wirkte hingegen sehr angeschlagen.

Generell kam die Beauty in den letzten Tagen ziemlich entspannt rüber. So posierte sie erst vor wenigen Tagen im Bikini in einer Hängematte und ließ offenbar die Seele baumeln. Am Wochenende war sie dann mit ihrer Familie entspannt beim Wassersport und postete davon noch einen Erinnerungsschnappschuss auf Social Media.

Anzeige

Getty Images Bar Refaeli im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Das Model Bar Refaeli

Anzeige

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli mit ihrer Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de