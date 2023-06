Nach Negativschlagzeilen: Bar Refaeli bereut nichts im Leben

Bar Refaeli (38) blickt positiv in die Zukunft. Vor drei Jahren sorgte das Supermodel für mächtig Schlagzeilen, nachdem sie gemeinsam mit ihrer Mutter wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, verpflichtete sich die Beauty zu neun Monaten Sozialdienst. Inzwischen scheint dieser Lebensabschnitt für Bar jedoch abgeschlossen zu sein. Gegenüber Promiflash gibt sie zu, dass sie nichts bereue.

"Das klingt zwar nach einem Klischee, aber auch die negativen Sachen oder falsche Entscheidungen bringen einen dahin, wo man heute steht", erklärte die 38-Jährige im Promiflash-Interview. Außerdem stellte sie klar: "Sachen zu bereuen, ist sinnlos. Denn wenn ich gewisse Dinge nicht getan hätte, würde ich heute vielleicht nicht hier sitzen." Daher sei Bar dankbar für die guten und auch die schlechten Entscheidungen ihrer Vergangenheit.

Auch auf ihre Modelkarriere kam die Blondine zu sprechen und verriet, was sie an ihrem Job so liebt: "Für mich ist es nicht so besonders auf dem Cover eine Zeitschrift zu sein, sondern die Welt sehen zu dürfen." Dass Bar bei der Amtseinführung von Barack Obama (61) dabei gewesen war, sei eine große Ehre für sie gewesen. Zudem erklärte sie: "Ich war in Island und in Kuba und habe viele wundervolle Orte gesehen. Und das alles dank meiner Arbeit."

Getty Images Bar Refaeli auf dem roten Teppich

Getty Images Bar Refaeli

Getty Images Jean-Paul Gaultier und Bar Refaeli

