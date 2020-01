Die Golden Globes rücken immer näher! Die weltbekannte Preisverleihung für Kinofilme und TV-Serien steigt am Sonntagabend in Beverly Hills. Bevor sich die Stars allerdings in ihre Abendgarderobe schmeißen und auf die heiß begehrten Trophäen hoffen, fand einen Tag zuvor Gold Meets Golden statt, ein Benefiz-Event, bei dem Leinwand-Stars auf Olympia-Athleten treffen. Schon bei dieser Veranstaltung begeistern die Promis mit ihren Auftritten!

Cynthia Erivo strahlte auf dem Red Carpet in die Kameras der Fotografen. Die britische Schauspielerin trug ein langärmeliges Kleid, das an Kragen und Saum ein Pailletten-Muster zierte. Hollywood-Größe Nicole Kidman (52) war in eine dunkelblaue Jeans und einen hellbraun gemusterten Trenchcoat geschlüpft. "King Kong"-Darstellerin Naomi Watts (51) versprühte mit ihrem Blümchenkleid inklusive durchsichtiger Spitzendetails und Sandaletten einen Hauch von Sommer.

Die Schauspiel-Schwestern Hunter (26) und Joey King (20) erschienen zusammen auf dem roten Teppich. Während sich die Ältere für einen weißen Jumpsuit mit riesigem Blumen-Element auf der Brust entschieden hatte, kam der "The Kissing Booth"-Star in einem rosa Minikleid. "Rocketman"-Darsteller Taron Egerton (30) legte in einem grauen Pullover und Boots einen legeren Auftritt hin. Seine Freundin Emily Thomas schritt in einem Midikleid über den Teppich. Jasmine Sanders setzte auf viel Rücken und einheitliches Pink.

Getty Images Hunter und Joey King bei Gold Meets Golden 2020

Getty Images Taron Egerton und Emily Thomas bei den Gold Meets Golden

Getty Images Jasmine Sanders bei Gold Meets Golden 2020

