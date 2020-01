Claudia Norberg bricht in den Dschungel auf! Am 10. Januar geht das Dschungelcamp in die 14. Runde – auch die Noch-Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (47) ist mit von der Partie. Bereits in den frühen Morgenstunden machte sich die Blondine am Frankfurter Flughafen mit Sack und Pack auf den Weg in den australischen Urwald. Im Promiflash-Interview zeigte sich die Beauty kaum aufgeregt – nur ihre Mutter mache ihr derzeit Sorgen!

Von der Aufregung vor dem anstehenden Abenteuer im Regenwald ließ sich Claudia nichts anmerken: Im schwarzen Kleid, mit Lederhandschuhen, Hut und ihren Designertaschen posierte die Wendler-Ex ein letztes Mal vor dem Abflug für die Kameras. Dabei war sie äußerst entspannt, was sie selbst überrasche, wie die 49-Jährige gegenüber Promiflash zugab.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Waltraud als Begleitung startete die Schönheit den über 20-stündigen Flug nach Down Under. Dabei kommt allerdings ein erstes mulmiges Gefühl auf: Die Mama der TV-Bekanntheit leide im Moment an einer Art Magen-Darm-Erkrankung, was die Reise für das Duo etwas ungemütlich machen könnte, wie sie vor dem Abflug noch Promiflash erzählte.

