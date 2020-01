Claudia Norberg verspricht schon mal spannende Lagerfeuer-Geschichten! Am 10. Januar ist es so weit: Zwölf deutsche Promis ziehen ins diesjährige Dschungelcamp. Darunter ist auch die Noch-Ehefrau von Michael Wendler (47) – Claudia Norberg. Kurz nach der Bekanntgabe der Trennung nach 29 Jahren im Oktober 2018 wurde die neue Beziehung vom Schlagerstar mit der damals 18-jährigen Laura Müller (19) publik. Die schwierige Zeit wird nun wohl auch Thema im Urwald sein – denn Claudia verriet, dass sie durchaus bereit ist, ein wenig über ihren Ex zu berichten.

Im Interview mit RTL teaserte Claudia schon mal an, was man von ihr im Busch erwarten darf – und das dürfte für den einen oder anderen Zuschauer ziemlich interessant werden: "Natürlich wird mein Noch-Ehemann Michael Wendler ein Thema sein", versprach sie. Schließlich werde sie auch im echten Leben immer wieder zu ihrem einstigen Liebsten befragt. "Das wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragen aufkommen, dann können diese an mich gestellt werden", erklärte die Blondine offen.

2020 soll gleichzeitig auch das Jahr werden, indem die 49-Jährige dann die Zeit mit Michael hinter sich lässt. Die Eheauflösung wird nach US-Recht vollzogen und soll in den nächsten Monaten endgültig abgeschlossen werden. "2020 wird für mich ein Wendepunkt sein", verriet sie im Interview mit Bild.

Getty Images Claudia Norberg und Michael Wendler, August 2014

ActionPress Claudia Norberg im September 2019

ActionPress Claudia Norberg und Michael Wendler

