Immer mehr Promis machen sich auf den Weg nach Australien! Schon am kommenden Freitag startet das Dschungelcamp in eine neue Runde. Neben Elena Miras (27) und Daniela Büchner (41) wagen sich auch Marco Cerullo (31) und Raúl Richter (32) in den TV-Urwald. Trödel-Liebhaber Markus Reinecke (50) hat seine Koffer für das Abenteuer bereits gepackt: Am Flughafen in Frankfurt gab er Promiflash ein letztes Interview vor seinem Abflug nach Down Under!

In gewohnter Hippie-Optik grinste der "Die Superhändler"-Star vor seinem Gang in den Flieger in die Kameras der Presse, die sich für die Abreise der Dschungelcamper am Airport versammelt hatte. Ein wild gemustertes Blumenhemd und eine Jeanshose mit Schlag – für Markus auch auf einer 24 stündigen Reise ein Muss, wie er im Promiflash-Interview erklärte. Am Revers trug er zudem eine orange Kunststoffblume: "Das ist mein Luxusgegenstand!", sagte er.

Im Gegensatz zu Tropen-Mitbewohnerin Danni zeigte sich der 50-Jährige kaum nervös vor dem Start der großen Reise: "Ich bin nicht aufgeregt!" Ob der selbst ernannte Trödelfuchs wohl gute Chancen auf die Dschungelkrone hat? Was meint ihr? Stimmt unten ab.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Arya Shirazi Die Dschungelcamp-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Markus Reinecke, Dschungelcamp-Kandidat 2020

Anzeige

Promiflash Markus Reinecke am Fluhafen Frankfurt mit einem Fan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de