Daniela Büchner (41) steht in den Startlöchern für das diesjährige Dschungelcamp! Seit an Silvester offiziell bekannt gegeben wurde, dass die Witwe von Jens Büchner (✝49) als Kandidatin in den australischen Busch einziehen wird, sind die Fans der TV-Auswanderin ganz aus dem Häuschen. Die fünffache Mutter selbst hat sich immer wieder total nervös vor dem großen Abenteuer gezeigt. Wie etwa bei ihrem Abflug am Frankfurter Flughafen: Mit Sohnemann Volkan strahlte Danni in die Kameras der Fotografen und gestand im Promiflash-Interview, wie sehr ihr wirklich die Knie zittern!

Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen hatte sich die 41-Jährige am Samstagabend der Presse gestellt, bevor sie in den Flieger nach Brisbane stieg. Gegenüber Promiflash erklärte die Gastronomin hibbelig: "Ich bin so aufgeregt! Aber ich bin bereit, das Abenteuer anzutreten!" Außerdem habe sie sich in den vergangenen Tagen echte Insider-Tipps geholt – und zwar von Ex-Urwald-Bewohnerin Kattia Vides (31).

Die Nervosität sah man Danni jedoch kaum an. Mit nahezu perfektem Make-up und in einem beigen Blazer wirkte die Faneteria-Besitzerin taufrisch. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" möchte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihrem verstorbenen Mann Ehre erweisen. Dem einstigen Camper hatte sie zu Lebzeiten versprochen, auch einmal an der Sendung teilzunehmen.

TVNOW / Arya Shirazi Daniela Büchner, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Promiflash Daniela Büchner mit ihrem Sohn Volkan

ActionPress Jens und Daniela Büchner in ihrer Faneteria, Juli 2018

