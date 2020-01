Werden aus drei bald etwa vier? Im Dezember 2017 wurde die Welt von Hanna (24) und Jörn Schlönvoigt (33) völlig auf den Kopf gestellt: Die bayerische Beauty brachte ihre gemeinsame Tochter Delia auf die Welt. Die Geburt war damals keine einfache: Hannas Leben hing zeitweise am seidenen Faden. Die erschreckenden Szenen gehören jedoch längst der Vergangenheit an: Hanna wünscht sich für ihren kleinen Liebling sogar ein Geschwisterchen!

Zurzeit lässt sich die 24-Jährige im Urlaub die Sonne auf den Bauch scheinen – gemeinsam mit ihren zwei Lieblingsmenschen natürlich. Ihre Community im Netz gerät trotzdem nicht in Vergessenheit. Vom Strand aus stand das Model seinen neugierigen Fans in ihrer Instagram-Story Rede und Antwort. Auf die Frage, ob es etwas gebe, was sie sich richtig doll wünscht, antwortete Hanna klipp und klar mit "Ein zweites Baby!" Ob sich ihr Traum vielleicht schon in diesem Jahr erfüllen wird?

Im Interview mit Promiflash im April 2019 antwortete ihr Göttergatte auf die Frage nach weiterem Nachwuchs noch etwas verhaltener. "Ja, wir schließen es generell nicht aus, aber wir machen uns da überhaupt keinen Druck", meinte der GZSZ-Star.

Instagram / hannaweig Delia und Hanna Schlönvoigt an Weihnachten 2019

Chris Emil Janßen / ActionPress Hanna und Jörn Schlönvoigt im Juni 2019

Jennifer Zumbusch / Future Image / ActionPress Jörn Schlönvoigt beim RTL-Spendenmarathon im November 2019

