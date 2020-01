Die Waage enthüllt die ungeschönte Wahrheit! 18 Kandidaten haben den Auftakt geschafft: Sie konnten sich in den ersten Challenges bei The Biggest Loser durchsetzen und einen Platz im Boot-Camp der Show sichern. Bevor das intensive Training auf der griechischen Insel Naxos mit den Coaches Ramin Abtin (47) und Petra Arvela allerdings beginnt, müssen sich die Teilnehmer noch der unnachgiebigsten Tatsache stellen: ihrem eigenen Gewicht! Beim Wiegen in Anwesenheit von Camp-Chefin Christine Theiss (39) erfahren die Abnehm-Willigen ihr Startgewicht.

Das massivste Schwergewicht unter den Männern ist Daniel. Die Waage zeigt bei dem Fahrschullehrer 203,8 Kilogramm. "Ich möchte, dass die Zahl auf der Waage nicht mehr nach oben steigt, sondern nur noch nach unten geht. Wenn ich abgenommen habe, möchte ich mir etwas ganz Besonderes kaufen: Einen Smoking", lautet sein Ziel bei "The Biggest Loser". Knapp hinter dem 30-Jährigen kommt Anthony, der aktuell 199,5 Kilogramm auf der Waage platziert. Das niedrigste Startgewicht hat mit 141,5 Kilogramm Werner. Die restlichen Teilnehmer bewegen sich dazwischen: So wiegt Abdi 143,7, Gerry 145,3, Jan 152,1, Joell 174,2, Nico 168,1 und Sascha 160,4 Kilogramm.

"Die Waage hat eine große Bedeutung, weil sie schonungslos ist", sagt Teilnehmerin Swaantje offen. Die Angestellte im öffentlichen Dienst wiegt aktuell 142,8 Kilogramm. Damit bewegt sie sich bei den Frauen im Mittelfeld. Das höchste Einstiegsgewicht hat Jessica: Die 23-Jährige bringt 168,2 Kilogramm auf die Waage. Die niedrigsten Startgewichte bei den weiblichen Kandidatinnen haben mit knapp 115 Kilogramm Sarah und Claudia. Die übrigen Wiege-Ergebnisse bei den Frauen lauten: 147,0 Kilogramm bei Anja, 127,5 Kilogramm bei Celina, 118,5 Kilogramm bei Sigi, 121,7 Kilogramm bei Tabea und 127,1 Kilogramm bei Tülay. "Ich habe hier eine Zahl, die erschreckend ist. Zusammen wiegt ihr 2.671,9 Kilogramm", verkündet Christine nach dem Wiegen.

Sat.1 / Arya Shirazi Christine Theiss, Camp-Chefin bei "The Biggest Loser"

Sat.1 Abdi und Anthony, Kandidaten bei "The Biggest Loser"

Sat.1 "The Biggest Loser"-Logo

