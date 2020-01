Was für ein schöner Freundschaftsbeweis! Am Sonntag fand in Beverly Hills die 77. Verleihung der Golden Globes statt. Unter den glücklichen Gewinnern befand sich auch Brad Pitt (56): Der Hollywood-Star wurde als bester Nebendarsteller für seine Leistung in "Once Upon a Time in Hollywood" ausgezeichnet. In dem Streifen spielt er an der Seite von Leonardo DiCaprio (45). Ihm widmete Brad in seiner Rede besonders rührende Worte!

Als der 56-Jährige seinen Preis entgegennahm, machte er deutlich, wie wichtig DiCaprio für ihn ist: "Ich muss auch meinem Komplizen danken, LDC. Bevor der Film 'The Revant' ins Kino kam, habe ich mir jedes Jahr die Dankesreden seiner Co-Stars angehört, die ihm gedankt haben. Und ich weiß, warum: Er ist ein wahrer Star, ein Gentleman und ich würde hier oben nicht ohne dich stehen, danke." Trotz aller Emotionalität – einen kleinen Scherz konnte sich Brad nicht verkneifen: "Ich hätte das Floß geteilt." Damit spielte der frischgebackene Preisträger auf die Holztür am Ende von Titanic an, auf der Rose (Kate Winslet, 44) überlebt. Für Leos Charakter Jack scheint kein Platz zu sein und so muss er in den eisigen Fluten sterben.

Neben Brad war auch Leonardo für seine Rolle in "Once Upon a Time in Hollywood" nominiert, allerdings in der Sparte "Bester Hauptdarsteller – Komödie oder Musical". Der Preis ging allerdings nicht an ihn, sondern an Taron Egerton. Der Brite erhielt die Auszeichnung für seine Verkörperung von Elton John (72) in "Rocketman".

Getty Images Brad Pitt bei den Golden Globes, Januar 2020

Getty Images Leonardo DiCaprio in Beverly Hills, Januar 2020

Sony Pictures Brad Pitt und Leonardo DiCaprio auf dem Filmposter von "Once Upon A Time in Hollywood"

