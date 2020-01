Sexy Urlaubsgrüße von Annemarie Carpendale (42)! Gemeinsam mit ihren Ehemann Wayne Carpendale (42) und Söhnchen Mads startet die schöne Moderatorin entspannt ins neue Jahr: Die kleine Familie lässt sich aktuell in Miami die Sonne auf den Bauch scheinen. In dem sonnigen Örtchen im US-amerikanischen Staat Florida sind auch im Januar sommerliche Temperaturen und damit Bademode angesagt – wie Annemarie jetzt eindrucksvoll mit heißen Bikinifotos beweist!

Via Instagram teilte die TV-Beauty nun eine Bilderreihe, die sicherlich so manchen Follower nach Luft schnappen ließ: Nur in einen knappen grünen Zweiteiler gekleidet kniet Annemarie anmutig auf einer Sonnenliege und nippt an einem Drink – und setzt ihren superfitten Body so perfekt in Szene. Ihre hochgebundenen Beachwaves sowie schlichter Goldschmuck komplettieren ihren Strand-Look.

Wer bei diesem Anblick glaubt, dass Annemaries schlanke Figur von einer strengen Ernährung herrührt, irrt sich! Im Promiflash-Interview im vergangenen August gaben die Carpendales offen zu, große Süßigkeiten-Liebhaber zu sein. "Ich kann auch mal den ganzen Tag nur Naschkatze sein sozusagen und das Gesunde etwas vernachlässigen", offenbarte die 42-Jährige.

