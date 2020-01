Michael Wendlers (47) neue Freundin muss sich der Kritik ihrer Schwiegermutter in spe stellen. Seit über einem Jahr hat der Schlagermusiker die 19-jährige Laura Müller als Partnerin an seiner Seite. Bevor er im Oktober 2018 die Trennung bekanntgab, war der "Sie liebte den DJ"-Interpret 29 Jahre lang mit seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg zusammen. Die diesjährige Dschungelcamp-Bewohnerin hat die neue Liebe ihres Ex aber mittlerweile akzeptiert. Jedoch ist eine Dame aus Wendlers Umfeld noch nicht überzeugt – seine Mama Christine ätzt jetzt gegen die Neue ihres Sohnes!

Kurz vor Claudias Abflug in die TV-Kakerlakenhölle besuchte die Blondine ihre frühere Schwiegermutter, denn von ihr erhält sie auch nach der Trennung von Michael noch Unterstützung – und nicht nur das: "Du wirst immer meine Schwiegertochter bleiben", schwärmt Wendlers Mama im RTL-Interview zu Claudia. Über ihr neuestes Familienmitglied Laura hat sie allerdings nicht so viel Gutes zu sagen: "Das könnte ja meine Enkelin sein, eine Puppe zum Spielen. Man weiß ja nicht, was für die Ewigkeit ist, er kann da bald was Neues haben, das ist alles offen", so ihr hartes Urteil.

Ob Lauras neuester beruflicher Coup sie wohl noch etwas unbeliebter bei Mama Wendler machen wird? Im Netz zeigt sich die junge Influencerin bereits sehr freizügig – jetzt will sie noch einen draufsetzen: Die Reality-TV-Bekanntheit zieht sich für die Januar-Ausgabe des Playboy aus!

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Patrick Hoffmann/WENN.com Michael Wendler und Claudia Norberg

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Reality-TV-Darstellerin

