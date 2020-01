2020 soll ihr Jahr werden! Michael Wendler (47) und seine Laura (19) sind mittlerweile seit über einem Jahr ein Liebespaar und haben trotz großer Widerstände schon einige Hürden überstanden. Den Jahreswechsel verbrachten die Turteltauben gemeinsam mit Michaels Tochter, Adeline Norberg, in den USA. Und dort ließen sie es wohl so richtig krachen. Pünktlich zum neuen Jahr schickt Laura ihrem Partner eine süße Liebesbotschaft!

Über ihren Instagram-Account widmete Laura ihrem Liebsten jetzt einige rührende Worte: "Auf unser zweites, gemeinsames Jahr. Ich genieße jeden Tag an deiner Seite und freue mich auf das Jahr 2020 mit Dir. Das wird unser Jahr!" Mit den Hashtags #ichliebedich, #mitdirfürimmer und #traummann unterstreicht die 19-Jährige, wie sehr sie ihn wertschätzt. Für diesen liebevollen Post bekommt die Beauty reichlich Zuspruch, unter anderem auch von "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Elena Miras (27): "Ihr seid süß! Macht weiter so, wenn man euch sieht, kennt man die Wahrheit!"

Es ist das zweite Mal, dass Laura und Michael Silvester zusammen verbracht haben. An dem Abend habe es der Influencerin an nichts gefehlt und auch mit Adeline scheint sie sich inzwischen richtig gut zu verstehen: "Ich liebe euch so sehr, so sehr wie meine eigene Familie.[...] Ich fühle mich so wohl bei euch."

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler in den USA

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Adeline Norberg, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de