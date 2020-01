Im Film "Hustlers" spielt Jennifer Lopez (50) die Stripperin Ramona. Sie ist die Anführerin einer Girl-Gang, die reichen Männern in Strip-Clubs das Geld aus der Tasche zieht. Dass J.Lo tanzen kann, ist kein Geheimnis mehr. Mit ihrer freizügigen Performance im Film stellt sie ihre Fähigkeiten noch einmal unter Beweis und überrascht mit ihren Poledance-Einlagen. In einem Interview verrät sie jetzt: Sie hat sogar im echten Leben mal über das Strippen nachgedacht!

Im Interview mit dem amerikanischen "W Magazine" sagt sie: "Es gab einen Moment in meinem Leben, als meine Freunde, die auch getanzt haben, mir davon erzählten, Tausende von Dollars in den Clubs von New Jersey zu verdienen". Man müsste ja auch nicht oben ohne tanzen, hätten sie ergänzt. "Das hat sich echt gut angehört, als ich pleite war und mir jeden Tag nur Pizza leisten konnte". Wirklich als Stripperin gearbeitet hat sie allerdings nie.

Heute sieht das anders aus: Für den Film "Hustlers" stand das Geld für die Schauspielerin nicht im Vordergrund für ihre Tanzeinlagen - sie hat sogar auf ihre Gage verzichtet! Der Film sei für die 50-Jährige ein Herzensprojekt gewesen.

ActionPress/Landmark Media Press and Picture/STX Entertainment Jennifer Lopez in einer Szene aus "Hustlers"

Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globes 2020

MEGA Jennifer Lopez beim Palm Springs Film Festival 2020

