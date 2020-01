Hat Laura Müller (19) ihre Playboy-Fotos etwa ganz genau getimed? Seit Kurzem ist bekannt, dass die aktuelle Freundin von Michael Wendler (47) in der kommenden Ausgabe des Erotikmagazins erscheinen wird. Für die Fans ein großer Aufreger: Schließlich ist die Influencerin erst 19 Jahre alt! Doch das frühe Nacktshooting etwa einen besonderen Grund? Immerhin ist ihre Vorgängerin Claudia Norberg gerade fürs Dschungelcamp gen Australien geflogen – und könnte damit jede Menge Aufmerksamkeit auf sich und von Laura wegziehen...

Das Timing könnte nicht besser sein: Erst am Samstagmorgen hatte sich Michaels Noch-Ehefrau Claudia in Frankfurt von der Presse verabschiedet und war ins Flugzeug nach Down Under gestiegen. Mit ihrer Teilnahme am TV-Urwald ist der Name der Wahl-Amerikanerin aktuell in aller Munde. Wie durch Zufall verkündete RTL jedoch nur Stunden später, dass Laura sich für den Playboy nackig gemacht hat – und zack, war diese Meldung das Gesprächsthema Nummer eins.

Doch war dieser Zug purer Zufall – oder tatsächlich pure Taktik der 19-Jährigen? Die Promiflash-Leser sind sich auf Instagram zumindest sicher: "Die hat wohl Angst, dass die Wendler-Ex ihr im Dschungel die Show stielt!", mutmaßte ein Fan.

