Huch, was für ein süßes Klecker-Monster hat Wayne Carpendale (42) denn hier eingefangen? Der Schauspieler und seine Ehefrau Annemarie Carpendale (42) sind zweifellos überglückliche Eltern. Immer wieder halten sie besondere und lustige Momente ihres Sohnes Mads mit dem Handy fest und teilen die Pics auch nur zu gern mit ihrer Community. Nun veröffentlichte Wayne ein neues Vater-Sohn-Bild – und brachte seine Fans damit zum Lachen!

Der 42-Jährige posiert auf seinem neuesten Instagram-Foto bei strahlendem Sonnenschein mit seinem einjährigen Spross. Die tief ins Gesicht gezogene Mütze kann nicht verbergen, dass Mads' kleiner Mund übersät mit einer dunklen Soße ist. Was der kleine Mann sich kurz vorher schmecken ließ? Das verriet Wayne in der Bild-Unterschrift: "Hab ein Acai-Monster zum Frühstück gefangen!" Die Fans feierten den Schnappschuss und lachten sich in den Kommentaren schlapp!

Auf dem Bild sind aber nicht nur die Carpendale-Männer zu sehen, sondern auch Mama Annemarie. Denn auch die Moderatorin befindet sich auf der Aufnahme – zumindest ihr langer Zopf. Der Rest ihres Gesichtes wird von ihrem Sohnemann verdeckt. "Hat sie sich wieder ins Bild gedrängt?", fragte ein Follower und fügte einen lachenden Smiley hinzu.

