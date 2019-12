Hat der kleine Mads jetzt im Hause Carpendale die Hosen an? Wayne (42) und Annemarie (42) halten ihre Fans auf Social Media regelmäßig mit Updates ihres Sprösslings auf dem neusten Stand. Vor allem gibt der Schauspieler regelmäßig einen kleinen Einblick in seine Rolle als Vater. Nun verriet er, dass sein Sohnemann ihm mittlerweile deutlich sagen kann, wenn er etwas nicht möchte!

"Seit gestern kann mein Kleiner 'Nein' sagen", verriet der Moderator unter seinem neusten Bild auf Instagram. "Und heute sieht man mir schon an, dass er es auch so meint", witzelte er weiter. Möglicherweise ist dies eine Anspielung auf seinen Gesichtsausdruck, den er für den Schnappschuss aufsetzte. Auf diesem zwingt sich "Der Landarzt"-Star zu einem müden Lächeln. Außerdem scherzte er in einem spaßigen Hashtag, dass er eine Elterninitiative gründen wolle, die sich dafür einsetzt, dass freie Meinung erst ab einem Alter von 18 Jahren möglich ist.

Die Community auf Social Media amüsierte sich wieder einmal köstlich über Waynes Selbstironie. Adrienne Koleszár, die als "Deutschlands schönste Polizistin" bekannt wurde, ließ den 42-Jährigen wissen: "Ich muss wieder so lachen." "Warte mal auf die Kombi mit der Warum-Phase", bereitete eine andere Followerin den Frauenschwarm auf die weitere Entwicklung seines Nachwuchses vor.

